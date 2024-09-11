Сушинский: Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьёт рекорд Гретцки
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил, сколько времени понадобиться форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Порой бывают такие матчи, когда забрасываешь по несколько шайб. Тут не угадаешь. Повторюсь, прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом, чем он и занимался. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Всё это звенья одной цепи. На мой взгляд, Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьёт достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит. Конечно, «столичные» горят желанием, чтобы их игрок вошёл в историю лиги», — цитирует Сушинского RT.
Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.