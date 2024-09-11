СМИ: Словакия, Чехия, Великобритания и Венгрия хотят провести ЧМ-2029 по хоккею

Словакия и Чехия наряду с другими странами хотели бы принять чемпионат мира по хоккею в 2029 году. Об этом сообщил новостной портал Rtvs.

Кроме Словакии и Чехии, заинтересованность в проведении турнира проявляют, в частности, Великобритания и Венгрия. При этом, согласно порталу, Чехия и Венгрия намерены сотрудничать в организации чемпионата мира, матчи которого могут пройти в Будапеште и городе Брно (юго-восток Чехии). Между их федерациями на текущий момент достигнуто устное соглашение об этом.

Генеральный секретарь Словацкой федерации хоккея Мирослав Лажо подтвердил заинтересованность Словакии принять чемпионат мира - 2029. Братислава готова сотрудничать в его организации и проведении с другими государствами. Речь, в частности, идет об Италии, Чехии и Венгрии.

В 2024 году чемпионат мира прошел в Праге и Остраве.