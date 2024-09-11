Фетисов обратился с призывом к НХЛ

Вопрос участия российских хоккеистов в Олимпиаде 2026 года целиком зависит от Международного олимпийского комитета (МОК), заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли не должен в него вмешиваться. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее Дэйли высказал мнение, что сборная России по хоккею не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

"Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? - сказал Фетисов. - Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Почему он не говорит о том, что они приносят огромные деньги, подымают уровень хоккея?" "Мне сложно оценить шансы на выступление нашей команды, потому что я не занимаюсь переговорными процессами, а на картах я гадать не умею. Надо работать с теми, кто принимает решения. В марте будут новые выборы президента МОК, посмотрим, может что-то поменяется, хотя надежды мало. А что до слов Билла Дэйли, то НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься".

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские и белорусские хоккеисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года. Как сообщил ТАСС глава организации Люк Тардиф, сборную России в случае недопуска на Олимпиаду заменит команда Франции.