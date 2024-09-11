Президент КХЛ прокомментировал задержки зарплат в клубах

Задержки зарплат у игроков клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) носят единичный характер. Об этом журналистам заявил президент лиги Алексей Морозов.

В среду в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ.

"Отчиталась комиссия по финансовым показателям клубов, - сказал Морозов. - Есть единичные задержки заработных плат".

Ранее журналист "Спорт-экспресса" Артур Хайруллин сообщил, что в казахстанском "Барысе" некоторое время задерживают зарплаты игрокам.