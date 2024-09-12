Защитник «Локомотива» перешел в «Куньлунь»

Защитник Алексей Кожевников перешёл из ярославского «Локомотива» в «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба китайского клуба. В «Куньлунь Ред Стар» Кожевников будет выступать под номером 25.

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22-летний Кожевников родился в Чите, является воспитанником ярославского «Локомотива» — за главную команду дебютировал в сезоне-2022/2023. В КХЛ провёл 37 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

В сезоне-2021/2022, выступая за «Локо-76», был признан лучшим защитником сезона в МХЛ, также став лучшим бомбардиром Молодёжной хоккейной лиги среди защитников.

В текущем сезоне «Куньлунь» одержал две победы в трёх матчах. «Локомотив» выиграл все три игры на старте новго сезона КХЛ.