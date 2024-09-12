Нижегородское «Торпедо» обыграло московское ЦСКА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл московский ЦСКА. Матч, который состоялся 2 сентября, закончился со счетом 3:1. об этом сообщается в соцсетях команды.

Счет открыли нижегородцы. Первый гол забил «торпедовец» Игорь Ларионов. Однако затем соперники забросили в ворота нижегородцев три шайбы подряд. Буквально на последних минутах матча игрок «Торпедо» Богдан Конюшков сумел сократить отставание, а затем Даниил Бокун сравнял счет.

Исход матча решил овертайм. Победу нижегородской команде принес Никита Артамонов.

Напомним, ранее нижегородское «Торпедо» обыграло «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:1.