"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 014 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (29-я минута), Иван Морозов (37), Павел Порядин (40) и Адам Ружичка (60). У проигравших отличились Эрик О'Делл (13) и Седрик Пакетт (58).

Голдобин забросил первую шайбу в сезоне. В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. Голдобин, Порядин и Морозов играют в одном звене. На 38-й минуте матча нападающий "Динамо" Артем Михеев получил пятиминутный штраф и удаление до конца игры.