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СКА отключил комментарии в Telegram после поражения от "Трактора" в КХЛ

Петербургский СКА в своем официальном Telegram-канале отключил возможность оставлять комментарии после поражения от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

СКА закрыл комментарии в соцсетях после поражения в КХЛ
© ТАСС

Главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг до этого говорил, что комментарии про армейский клуб пишут из других стран.

Матч СКА и «Трактора» состоялся в Санкт-Петербурге 12 сентября и завершился поражением хозяев со счетом 0:3. Голами в этом поединке отметились Максим Шабанов, который оформил дубль, и Виталий Кривцов. Все три шайбы были заброшены в третьем периоде.

Для СКА это поражение стало третьим в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав три очка. Лидирует ярославский «Локомотив», победивший во всех четырех сыгранных противостояниях.

В следующем матче петербургская команда сразится с тольяттинской «Ладой». Игра состоится 15 сентября, начало матча — 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, обсуждался ли вопрос включения клуба из Азербайджана в КХЛ.

Хоккей
Максим Шабанов
Роман Ротенберг
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СКА