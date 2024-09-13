Минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и минским «Динамо». Уверенную победу со счётом 5:1 один одержали динамовцы.

© Чемпионат.com

В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились: Вадим Мороз (оформил хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили. В составе «Барыса» единственную шайбу в ворота соперника удалось забросить Майклу Маклауду.

Отметим, на старте сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанская команда не смогла выиграть ни одного матча и заработала только одно очко. В общей турнирной таблице «Барыс» сейчас занимает последнюю строчку.