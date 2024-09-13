«Лада» обыграла «Витязь» в матче КХЛ

Тольяттинская "Лада" в гостях со счетом 2:1 обыграла подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 2 079 зрителей.

© : Пресс-служба ХК "Лада"

В составе победителей шайбы забросили Владислав Червоненко (19-я минута) и Евгений Грошев (50). У "Витязя" отличился Иван Воробьев (4).

"Лада" поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала четыре очка в четырех матчах. "Витязь" - седьмой на Западе с четырьмя после пяти игр. В следующем матче "Лада" 15 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Витязь" 19 сентября проведет гостевой матч против московского ЦСКА.

В другом матче игрового дня минское "Динамо" на выезде обыграло астанинский "Барыс" со счетом 5:1.