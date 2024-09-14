«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 4:2 дома победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 662 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Морозов (1-я минута), Шэйн Принс (9, 12) и Уильям Биттен (37). У проигравших отличились Бобби Линч (36) и Сергей Гончарук (54). Биттен забросил первую шайбу в КХЛ.

"Спартак" после пяти матчей набрал 9 очков. В активе "Торпедо" 5 очков в пяти встречах.