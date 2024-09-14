«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Сегодня, 14 сентября, завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.

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Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча.

Напомним, ранее «Локомотив» не терпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Они смогли обыграть действующего чемпиона «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.

Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».