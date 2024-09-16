Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл «Сочи» со счетом 3:5
Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл ХК «Сочи» со счетом 3:5. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.
Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся вечером 16 сентября во Дворце спорта «Большой» в Адлере.
Все три шайбы «Торпедо» забросил нападающий Василий Атанасов. Победу команде из Сочи принесли голы Андрея Никонова, Артемия Кузнецова, Дениса Венгрыжановского, а также две шайбы Джесси Грэма.
В следующий раз нижегородские хоккеисты будут играть с ХК «Северсталь». Матч состоится в Череповце 18 сентября.
Ранее сообщалось, что нападающий Данил Веряев покинул «Торпедо».