Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл «Сочи»

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Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл ХК «Сочи» со счетом 3:5. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся вечером 16 сентября во Дворце спорта «Большой» в Адлере.

Все три шайбы «Торпедо» забросил нападающий Василий Атанасов. Победу команде из Сочи принесли голы Андрея Никонова, Артемия Кузнецова, Дениса Венгрыжановского, а также две шайбы Джесси Грэма.

В следующий раз нижегородские хоккеисты будут играть с ХК «Северсталь». Матч состоится в Череповце 18 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающий Данил Веряев покинул «Торпедо».