Овечкин назвал экс-хоккеиста, которого бы пригласил для игры в «Вашингтон»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пригласил бы Вячеслава Фетисова для игры за столичный клуб.

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– На Матче года и гала-матче Ovi Cup вы играли со многими хоккеистами прошлого и настоящего. Если бы была возможность забрать кого-то из них в «Вашингтон», кто бы это был? – Ох, там было очень много классных хоккеистов, вы правы. Я бы взял Вячеслава Александровича Фетисова в его лучшей форме. Это было бы топ-усиление, — приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.