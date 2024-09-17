Овечкин назвал своего главного критика

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его главный критик — супруга Анастасия.

«Моя жена Настя — мой главный критик. Она и похвалить, и покритиковать, и «напихать» может, конечно. Она смотрит каждую игру. Разбирается», — приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Ранее Овечкин заявил, что не будет играть до 52 лет, как владелец «Кладно» и легендарный чешский форвард Яромир Ягр.