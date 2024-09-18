Капитан «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии Кузьмина

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин рассказал о состоянии травмированного форварда команды Глеба Кузьмина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы все переживаем за Глеба. Желаем ему скорейшего выздоровления. Сегодня Кузьмин записал в командный чат голосовое сообщение с благодарностью за поддержку», — заявил Панин.

В середине второй двадцатиминутки встречи в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование.

«Салават Юлаев» выиграл эту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

После пяти сыгранных встреч «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрал восемь очков. У лидирующего «Нефтехимика» столько же очков, но лучше разница шайб.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.