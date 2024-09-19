Стал известен лучший игрок первых двух недель сезона КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев возглавил первый рейтинг лучших игроков сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

24-летний Исаев одержал пять побед в пяти матчах сезона, отразил 109 из 114 бросков (95,6%) и имеет коэффициент надёжности 1,00.