Агент Ягра рассказал, когда 52-летний чех собирается завершить карьеру

52-летний нападающий Яромир Ягр, выступающий за чешский клуб «Кладно», проводит свой последний сезон в карьере. Об этом сообщил его агент Ярослав Зидек.

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«Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счёт этого он продолжает играть в хоккей. Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — приводит слова Зидека «Матч ТВ».

Этот сезон стал уже 37-м в профессиональной карьере прославленного форварда.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.