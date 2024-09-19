Хоккеист «Куньлуня» не исключил возвращения в НХЛ

Защитник клуба КХЛ «Куньлунь» Адам Кленденинг не исключил, что вернется в НХЛ в случае поступления соответствующего предложения.

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В мае американец Кленденинг заключил однолетний контракт с «Куньлунем».

— Ваше решение покинуть Северную Америку связано с тем, что вы больше не получили шанса в НХЛ?

— Да, немного. В АХЛ в какой‑то момент попадаешь под правило об опытных игроках, а их в команде довольно много. Команды предпочитают использовать молодежь. Поэтому настало время двигаться дальше и продолжить свою карьеру здесь, в КХЛ, или где‑нибудь в Европе.

— Нацеливаетесь на возвращение в НХЛ?

— Если вдруг какая‑то команда решит сделать мне предложение, я ни в коем случае не отклоню его. Думаю ли я, что такое произойдет? Не знаю. Посмотрим, — приводит слова Кленденинга «Чемпионат».

В НХЛ Кленденинг выступал за «Чикаго», «Ванкувер», «Питтсбург», «Эдмонтон», «Нью‑Йорк Рейнджерс», «Аризону» и «Коламбус». Всего в лиге он провел 90 матчей и набрал 24 (4+20) очка.