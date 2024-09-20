Действующий обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Нападающий Кайл Окпосо объявил о завершении карьеры, сообщает сайт НХЛ.

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В сезоне-2023/24 36‑летний Окпосо в составе «Флориды» выиграл Кубок Стэнли. В плей‑офф он провел 17 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

— Было просто приятно сесть и поразмышлять о путешествии, в котором я был последние 30 лет. Нужно время, чтобы понять, как много значит для меня этот трофей, — цитирует сайт НХЛ Окпосо.

До «Флориды» Окпосо играл за «Айлендерс» и «Баффало». В НХЛ он провел 1051 матч и набрал 614 очков (242+372).