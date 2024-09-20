Нападающий Спунер подписал контракт с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт на один год с канадским нападающим Райаном Спунером, сообщает пресс-служба омичей.

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В регулярке прошлого сезона 32-летний форвард провёл за «ястребов» 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен – 67 очков и приз «Лучшая тройка» по итогам сезона-2023/2024 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.