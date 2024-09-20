Тренер «Вашингтона» рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг

Тренер «Вашингтона» Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что рассмотрит перевод российского нападающего Александра Овечкина на правый фланг атаки.
«Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.
Ранее Овечкин рассказал о подготовке столичного клуба к новому сезону.