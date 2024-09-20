«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома «Автомобилисту»

Сегодня, 20 сентября, на «Джи-Драйв-Арене» в Омске прошёл матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в нём одержала гостевая команда со счётом 3:0.

Шайбами в составе победителей отметились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов.

Для «Авангарда» это поражение стало четвёртым подряд. Ранее команда Сергея Звягина уступила «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (2:4). В следующем матче, который состоится 23 сентября, омичи в гостях сразятся с клубом СКА из Санкт-Петербурга.

«Автомобилист» в прошлой игре проиграл «Барысу» (1:2 ОТ). В следующем матче екатеринбуржцы встретятся с «Ладой» в гостях 22 сентября.