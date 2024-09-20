Стало известно, когда закончит карьеру 52-летний хоккеист Яромир Ягр

52-летний чешский хоккеист и владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр завершит карьеру после сезона--2024/25. Об этом «Матч ТВ» рассказал агент игрока Ярослав Зидек.

«Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — сказал Зидек.

Сезон-2024/25 стал для 52-летнего Ягра 37-м в его карьере. В матче первого тура чемпионата Чехии по хоккею клуб, президентом которого он является, «Рытиржи Кладно» уступил «Пардубице» со счетом 1:5. Чех записал на свой счет голевую передачу.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром — 766 шайб. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.