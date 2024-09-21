Игрок клуба НХЛ оценил морозы в США фразой о России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин оценил морозы в США. Его слова приводятся на сайте команды.

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Хоккеист заявил, что его не пугают американские зимы. Он ответил на вопрос словами «я из России».

Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. В августе он перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс».

23-летний россиянин — воспитанник подмосковного «Витязя». В составе молодежной сборной страны Подколзин завоевывал бронзу и серебро молодежного чемпионата мира.