Игрок клуба НХЛ оценил морозы в США фразой о России
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин оценил морозы в США. Его слова приводятся на сайте команды.
Хоккеист заявил, что его не пугают американские зимы. Он ответил на вопрос словами «я из России».
Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. В августе он перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс».
23-летний россиянин — воспитанник подмосковного «Витязя». В составе молодежной сборной страны Подколзин завоевывал бронзу и серебро молодежного чемпионата мира.