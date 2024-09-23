Россиянин Гребенкин подрался в первом матче в НХЛ

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребенкин принял участие в драке в выставочном матче против «Оттавы Сенаторз».

21-летний россиянин подрался с Адамом Годеттом — по итогам конфликта оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу. Игра завершилась победой «Торонто» в овертайме — 6:5. По ходу игры Гребенкин нанес один бросок в створ, завершив встречу с показателем полезности »-1».

Трехлетний контракт с канадским клубом россиянин подписал в апреле 2024 года. В прошлом сезоне Гребенкин провел за «Металлург» 90 матчей, забросив 22 шайбы. Также он отдал 24 результативные передачи.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года, обыграв в четырех матчах финальной серии ярославский «Локомотив». На пути к финалу «Металлург» обыграл хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». По итогам прошлого плей-офф «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина — магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.