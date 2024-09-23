Хоккеист Тони Деанджело сообщил, какой контракт подписал со СКА

Экс‑защитник «Каролины» Энтони Деанджело сообщил «Матч ТВ», что заключил однолетний контракт с петербургским СКА.

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Деанджело находится в Санкт‑Петербурге и в понедельник собирается посетить домашний матч СКА против омского «Авангарда» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ.

— Я подписал контракт на один год со СКА. Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление — мне все нравится. Есть знакомые ребята в команде. С радостью посмотрю вечером матч СКА — «Авангард», — сказал Дианджело «Матч ТВ».

Дианджело 28 лет, американец был выбран в первом раунде драфта НХЛ‑2014 под общим 19‑м номером командой «Тампа». Также хоккеист выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». Всего на его счету 371 матч в НХЛ, в которых он набрал 210 (48+162) очков.