«Барыс» назначил исполняющего обязанности главного тренера

Евгений Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», сообщает пресс‑служба казахстанского клуба.

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Главным тренером «Барыса» является Дэвид Немировски. Официально об увольнении специалиста объявлено не было.

— В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» — «Динамо» Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур, — говорится в заявлении.

«Барыс» с 3 очками занимает последнее, 12‑е место в турнирной таблице Восточной конференции.