«Барыс» назначил исполняющего обязанности главного тренера

Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»
Евгений Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса», сообщает пресс‑служба казахстанского клуба.
Главным тренером «Барыса» является Дэвид Немировски. Официально об увольнении специалиста объявлено не было.
— В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» — «Динамо» Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур, — говорится в заявлении.
«Барыс» с 3 очками занимает последнее, 12‑е место в турнирной таблице Восточной конференции.