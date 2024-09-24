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Деанджело о России: «Замечательная страна. Петербург – город с великой культурой. Скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, еду»

Энтони Деанджело поделился впечатлениями от Санкт‑Петербурга.

Американский хоккеист поделился впечатлениями о России
© Sports.ru

Вчера СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

– Тони, это ваш первый визит в Россию? Какие у вас представления о стране?

– Да, я впервые в России и Санкт-Петербурге. У вас замечательная страна. Я впечатлен своим первым днем в Санкт‑Петербурге и в России. Обязательно скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, местную еду. Санкт-Петербург – город с великой культурой. Вчера в Ленинградской области в поселке Матокса я впервые отведал борщ и сало. Качество еды тоже повлияло на мое решение подписать контракт со СКА, – заявил защитник СКА Энтони Деанджело.
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