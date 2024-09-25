Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ

«Нью‑Йорк Рейнджерс» одержали волевую победу над «Нью‑Йорк Айлендерс» (6:4) в предсезонном матче НХЛ, но из‑за травмы потеряли российского форварда Артемия Панарина.

Нападающий покинул поле в третьем периоде и на лед больше не выходил. Ряд источников, включая New York Post, Sportsnet и Daily Faceoff, пишут, что Панарин получил повреждение нижней части тела.

Со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта также сообщается, что россиянин отправился на обследование, точный характер травмы станет известен позднее.

Что касается непосредственно матча, то «Айлендерс» вели по ходу игры со счетом 3:0, а затем 4:1, но в заключительные шесть минут основного времени пропустили пять шайб подряд. Дублем у «Рейджерс» отметился Крис Крайдер.

Ворота «Рейджерс» в первой половине встречи защищал российский вратарь Игорь Шестеркин (16 из 18 отраженных бросков), у «Айлендерс» 30 минут на льду провел голкипер Семен Варламов (10 из 10 отраженных бросков).