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«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:2.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд
© Чемпионат.com

На шестой минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Алексей Макеев, которому ассистировали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. В следующие 20 минут матча «Локомотив» забросил три шайбы подряд — отличились Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов. «Авангард» сократил отставание в счёте до минимума благодаря голу Семёна Чистякова в середине второго периода, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, «Авангард» потерпел шестое поражение подряд после трёх побед кряду на старте сезона.

Хоккей
Дамир Шарипзянов
Максим Шалунов
Алексей Макеев
Локомотив
ХК Авангард