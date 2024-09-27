Капризов может сменить клуб НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов может сменить клуб. Об этом сообщает Minnesota Sports Fan со ссылкой на слова журналиста The Athletic Марка Лазарус.

По информации источника, россиянин может перебраться в «Чикаго Блэкхокс» в 2026 году, если выйдет на рынок свободных агентов по завершении текущего контракта.

Инициативу для проведения сделки проявляет «Чикаго». Отмечается, что хоккеист на данный момент не проявляет интереса к переходу в новую команду.

В сезоне-2023/24 российский нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 поединков, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.