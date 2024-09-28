Заслуженный тренер России назвал лидера «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает форварда Павла Порядина лидером «Спартака» на старте нынешнего сезона КХЛ.

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«Порядин держит уровень, после начала чемпионата он держит уровень. Он на самом деле сейчас лидер «Спартака». Выделю его, но и я всё равно скажу, что игры бывают разные», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 28-летний Порядин сыграл восемь матчей, где записал на свой счёт 6 (5+1) очков. «Спартак» в нынешнем сезоне потерпел всего два поражения в восьми встречах. С 13 баллами в активе красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.