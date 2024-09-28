Александр Овечкин забил первый гол на предсезонном турнире НХЛ

Проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости проходит первый период, счёт 1:1.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче на седьмой минуте первого периода. Капитан «столичных» впервые отличился на турнире предсезонки, ранее россиянин принял участие лишь в одной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» и отметился результативной передачей.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.