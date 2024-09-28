Хет‑трик Почивалова помог «Торпедо» разгромить «Амур» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного сезона FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 7:2 (4:1, 2:0, 1:1). В составе «Торпедо» хет‑трик сделал Денис Почивалов, по шайбе забросили Михаил Абрамов, Сергей Гончарук, Никита Артамонов и Бобби Линч. У «Амура» отличились Ян Дрозг и Игнат Коротких. После третьей пропущенной шайбы в первом периоде «Амур» заменил вратаря — вместо Игоря Бобкова на лед вышел Дмитрий Лозебников.

«Торпедо» набрало 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» (6) идет 10‑м на Востоке.

Команда Игоря Ларионова в следующем матче 30 сентября сыграет на выезде с казахстанским «Барысом», «Амур» 2 октября встретится с «Ак Барсом» в Казани.

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