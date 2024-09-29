Московское «Динамо» по буллитам победило «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Московское «Динамо» победило нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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Основное время встречи на «ВТБ Арене» завершилось со счетом 4:4. Шайбы в составе хозяев забросили Артем Ильенко, Павел Кудрявцев, Егор Римашевский и Даниил Пыленков. У гостей отличились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан‑Себастьян Ди и Булат Шафигуллин. В серии буллитов победу «Динамо» принес точный бросок Дмитрия Рашевского.

«Динамо» с 10 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (11 очков) идет седьмым на Востоке, команда проиграла шестой матч подряд в КХЛ.

В следующем матче «Динамо» 1 октября примет столичный ЦСКА, а «Нефтехимик» днем позднее примет тольяттинскую «Ладу».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Ильенко, 0:49. Кудрявцев, 32:28. Римашевский, 41:03 (бол.). Пыленков, 58:48 (бол.). — Митякин, 3:39 (бол.). Точилкин, 11:02. Ди, 20:54. Шафигуллин, 47:05 (мен.).

Победный буллит: Рашевский