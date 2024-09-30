Малкин забросил три шайбы в предсезонном матче НХЛ с "Оттавой"

"Питтсбург" со счетом 5:2 одержал победу над "Оттавой" в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© РИА Новости

У победителей шайбы забросили Сидни Кросби (9-я и 48-я минуты) и Евгений Малкин (35, 38, 58). Россиянин также отметился результативной передачей. У проигравших отличились Ник Казинс (5) и Тим Штюцле (13). Малкин и Кросби провели первый предсезонный матч НХЛ в этом году.

Перешедший летом из "Тампы" в "Юту" защитник Михаил Сергачев отдал две результативные передачи в выездном матче против "Колорадо" и помог своей команде победить (6:3). Защитник "Далласа" Илья Любушкин сделал голевой пас в гостевой игре против "Миннесоты" (4:2).