В «Питтсбурге» сравнили популярность Кросби в Канаде с легендарной группой

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался на тему популярности капитана команды Сидни Кросби в Канаде.

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«Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles, понимаете? Я думаю, очень впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми, когда приезжает в эти места. Он понимает, какое влияние он может оказать и что это значит для детей в таких местах. Он просто олицетворяет всё правильное, что есть в хоккее», — приводит слова Салливана Sportskeeda.

Отметим, что «Пингвинз» обыграли «Оттаву» (5:2) в выставочном матче, который прошёл в канадском городе Садбери. Кросби раздавал автографы, фотографировался и отвечал на вопросы болельщиков.