«Барыс» заключил контракты с нападающим Бочаровым и защитником Хохловым

Пресс‑служба «Барыса» сообщила о заключении контракта с нападающим Станиславом Бочаровым.

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Одностороннее соглашение с 33‑летним форвардом будет действовать до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Бочаров выступал за «Ак Барс», «Ладу», «Сочи», «Торпедо», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и другие команды. В прошлом сезоне хоккеист играл за «Амур», в составе которого провел 73 матча и заработал 40 (14+26) очков.

Также пресс‑служба КХЛ сообщила, что «Барыс» до конца сезона заключил контракт с защитником Ильей Хохловым, прошлый сезоне проводившим в составе «Нефтехимика».