Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил свою первую шайбу в предсезонных матчах НХЛ нынешнего сезона, поразив ворота «Флориды».

Встреча закончилась победой «Пантерз» со счетом 2:1 ОТ. Действующие чемпионы лиги открыли счет на 4‑й минуте после броска Зака Далпа, на отметке 55:27 Кучеров перевел встречу в овертайм, где уже спустя 15 секунд латвиец Сандис Вильманис принес «Флориде» победу.

В другом предсезонном матче игрового дня «Каролина» с защитником Дмитрием Орловым (около 21 минуты на льду, полезность «-2») уступила «Нэшвиллу» (4:6).

Также «Виннипег» Владислава Наместникова и Никиты Чибрикова выиграл у «Калгари» Даниила Мироманова (5:2), «Анахайм» с Павлом Минтюковым был сильнее «Юты» (5:2), а «Сиэтл» на своем льду уверенно справился с «Эдмонтоном» (6:2).