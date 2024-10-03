Гашек сделал новое заявление о россиянах в НХЛ

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек сделал новое заявление о российских хоккеистах в НХЛ перед началом сезона. Новый сезон-2024/2025 начнётся вынесенными матчами между «Нью-Джерси» и «Баффало», которые пройдут в столице Чехии — Праге.

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