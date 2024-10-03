Доминик Гашек сделал новое заявление о россиянах в НХЛ перед началом сезона
Чешский бывший голкипер Доминик Гашек сделал новое заявление о российских хоккеистах в НХЛ перед началом сезона. Новый сезон-2024/2025 начнётся вынесенными матчами между «Нью-Джерси» и «Баффало», которые пройдут в столице Чехии — Праге.
«Дорогие любители хоккея, завтра в Праге начнётся новый сезон НХЛ. Что, как человека, для которого человеческие жизни стоят на первом месте на воображаемой шкале ценностей, не может оставить меня равнодушным. К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции (формулировка изменена). НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней! Тот факт, что на этот раз в Прагу приехали две команды без российских игроков, ничего не меняет. Однако, с моей точки зрения, это не является смягчающим обстоятельством. НХЛ нисколько не изменила свою позицию с начала специальной военной операции (формулировка изменена), и граждане России по-прежнему могут в ней играть. Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны. Когда бы и где бы российские спортсмены ни появлялись на публике, они автоматически становятся рекламой специальной военной операции (формулировка изменена). НХЛ это хорошо знает и по-прежнему позволяет им продолжать публично выступать на своих соревнованиях! Как гражданин и как игрок, сыгравший немало матчей в НХЛ, я не собираюсь это игнорировать. Всю ответственность несёт ближайшее руководство НХЛ! Это означает, что 32 индивидуальных владельца команды НХЛ и комиссар Гэри Беттмэн. Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент. Это люди, которые сделали НХЛ, соревнование, которое так много значило для меня, самой большой рекламой российской специальной военной операции (формулировка изменена) во всём спортивном мире! Так что этот опыт просмотра, к сожалению, стоит человеческих жизней. В заключение хочу сказать, что я уже несколько раз предлагал руководству НХЛ помощь в общении и установлении таких правил, чтобы конкуренция не была рекламой российской специальной военной операции (формулировка изменена). При этом я также предлагаю помощь самим российским хоккеистам, чтобы они могли продолжать в нём играть, при этом не являясь рекламой. Предлагаю руку помощи не только как бывший хоккеист, но и как гражданин, для которого человеческая жизнь – высшая ценность», — написал Гашек в своём аккаунте в социальной сети.