Чешский экс-голкипер Доминик Гашек на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вновь подверг критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за того, что в Лиге продолжают выступление российские хоккеисты, которые, по его словам, являются рекламой специальной военной операции (СВО). Газета.Ru

По мнению бывшего игрока, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине. «НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!», — отметил Гашек. Lenta.ru

«Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны. Когда бы и где бы российские спортсмены ни появлялись на публике, они автоматически становятся рекламой СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). НХЛ это хорошо знает и по-прежнему позволяет им продолжать публично выступать на своих соревнованиях!, — добавил экс-вратарь. Чемпионат.com