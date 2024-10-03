В Америке гадают, что значат травмы Панарина

Будет ли российский нападающий готов сыграть в матче открытия регулярки?

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Да что ж такое! Артемий Панарин, главная звезда и локомотив «Рейнджерс» в атаке, на этой предсезонке – два матча, два досрочных завершения игры. И главное — совершенно непонятно, что происходит. В клубе особо ничего не говорят, американские болельщики и пресса теряются в догадках и молятся, чтобы к старту регулярного сезона Артемий был готов. Начинают «Рейнджерс» в ночь на 10 октября выездным матчем с «Питтсбургом».

«В «Рейнджерс» скрестили пальцы»

«Второй раз на этой предсезонке Артемий Панарин не смог закончить начатое. Звёздный нападающий покинул лёд в матче с «Нью-Джерси» в первом периоде с травмой нижней части тела. Неделю назад Панарин ушёл с площадки в третьем периоде с «Айлендерс», также с повреждением нижней части тела. Казалось, травма на прошлой неделе была незначительной. Панарин вернулся на лёд, пропустив одну тренировку. Он не сыграл в прошлый четверг с «Бостоном» и в понедельник с «Нью-Джерси». Очевидно, это серьёзный повод для беспокойства для «Рейнджерс», ведь первый матч сезона с «Питтсбургом» уже в следующую среду. «Всегда есть повод для беспокойства, когда игрок рано заканчивает матч», — отметил Питер Лавиолетт после игры.

«Рейнджерс» не давали информации, насколько серьёзно повреждение Панарина. Конечно, сейчас в руководстве все скрестили пальцы», — пишет блог Forever Blueshirts.

«Нарастает тревога за суперзвезду «Рейнджерс»

«Нарастает тревога за суперзвезду «Рейнджерс» после того, как он второй раз досрочно завершил встречу из-за травмы. Панарин не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы, и, хотя фанаты были обеспокоены, он заверил журналистов, что это было сделано из предосторожности. Разумный ход, учитывая, что регулярный сезон не за горами, и важно, чтобы Панарин оставался здоровым для матчей, которые имеют значение. Однако когда он второй раз досрочно завершил матч с той же самой травмой, среди фанатов начала нарастать тревога. Панарин провёл всего четыре смены, а после матча Питер Лавиолетт не дал почти никакой информации, сказав, что состояние Артемия оценивают врачи. Возможно, «Рейнджерс» просто осторожничают. Возможно, им нравится, что показывает их топ-проспект Бреннан Отман, и они уверенно себя чувствуют, проявляя осмотрительность в отношении Панарина, потому что хотят дать молодому игроку больше игрового времени. А возможно, травма оказалась более серьёзной, чем считалось изначально, и мучит Панарина, сильно мешая его катанию. Все надеются, что это незначительное повреждение и с Панариным всё будет в порядке к матчу открытия. Это бесценный игрок для «Рейнджерс», и он будет нужен команде в регулярном сезоне. Клуб должен делать всё, чтобы сохранить его здоровье и вернуть его на 100% формы», — пишет Yardbarker.

«В матче с «Дэвилз» Панарин провёл всего четыре смены в первом периоде, после чего ушёл в раздевалку. На старте второго периода «Рейнджерс» сообщили, что он не сможет вернуться в матч. Панарин говорил, что матч с «Айлендерс» не завершил из предосторожности, тем более что это только предсезонка. Однако тот факт, что он и матч с «Нью-Джерси» не смог доиграть, делает ситуацию более настораживающей. Но, возможно, «Рейнджерс» всё ещё перестраховываются с Панариным, лучшим бомбардиром команды с тех пор, как он сюда перешёл», — пишет New York Post.

Последние два года нападающий неизменно проводил все 82 матча в регулярке НХЛ, да и в принципе по карьере показывал отменное здоровье и избегал серьёзных травм. Пока «Рейнджерс» не сообщат новую информацию, нам всем остаётся только надеяться, что с Панариным всё в порядке.