Российский хоккеист ввязался в драку в матче НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вступил в конфликт с канадским игроком «Флориды Пантерз» Джошем Дэвисом в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Инцидент произошел во втором периоде поединка. Дэвис жестко встретил в середине площадки капитана «Тампы» Виктора Хедмана, повалив того с ног. Кучеров, который находился рядом с партнером, тут же заступился за него — скинул краги и набросился на соперника, схватив того сзади и повалив на лед. За это был наказан на две минуты.

Победу в овертайме одержала «Флорида» со счетом 2:1. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

При этом Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.