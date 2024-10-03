«Адмирал» обменял в «Норильск» защитника Макеева

Хоккейные клубы «Адмирал» и «Норильск» совершили обмен в результате которого защитник Никита Макеев перешёл в стан команды из Красноярского края. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, дальневосточный клуб получит денежную компенсацию.

© Чемпионат.com

В текущем сезоне 26-летний игрок обороны провёл за «Адмирал» лишь один матч. Всего за владивостокский клуб Макеев сыграл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Всего в КХЛ Макеев провёл 205 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач с положительным показателем полезности «+10».