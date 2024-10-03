Вратарь «Каролины» представил свой новый шлем с гербом России и церковью

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков представил свой новый шлем в клубных цветах. На маске изображён герб России и деревянная церковь. Напомним, у российского вратаря действует контракт до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2 млн.

Напомним, 25-летний Пётр Кочетков отправился за океан в 22 года, ранее он успел сыграть в нижегородском «Торпедо», «Сочи», СКА и «Витязе».

© ХК "Каролина"

© ХК "Каролина"

В прошлом регулярном сезоне российский вратарь Пётр Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухие») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф — 2024 на счету голкипера одна игра в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).