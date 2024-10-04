«Адмирал» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым

«Адмирал» заключил соглашение с Никитой Сошниковым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка. Всего в Континентальной хоккейной лиге 30-летний форвард сыграл 353 встречи, в которых набрал 182 (79+103) балла.

В НХЛ выступал за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в НХЛ нападающий провёл 90 матчей, набрав 16 (8+8) очков.