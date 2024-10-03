«Барыс» поместил Эллисона и Де Лео в список отказов. Форварды набрали 2 очка на двоих в начале сезона КХЛ
«Барыс» поместил в список отказов нападающих Уэйда Эллисона и Чейса Де Лео.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игрокам перейти в его систему.
Чейс Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Уэйд Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.
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