«Барыс» поместил Эллисона и Де Лео в список отказов

«Барыс» поместил в список отказов нападающих Уэйда Эллисона и Чейса Де Лео.

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Чейс Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Уэйд Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.