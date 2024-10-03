Все российские хоккеисты НХЛ в сезоне-2024/2025

Полный список наших игроков, которые начнут регулярный чемпионат в основных составах своих клубов.

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Уже завтра, 4 октября, вынесенным матчем в Праге стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В матче открытия регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 сыграют «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Днём спустя две американские команды проведут ещё один матч для чешских болельщиков, а на следующей неделе конвейер регулярки запустится для всех остальных клубов НХЛ. Перед началом нового сезона в табличном виде по дивизионам представляем список россиян, которые должны начать чемпионат в основных составах своих команд.

Восточная конференция. Атлантический дивизион

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Ряды российских представителей в Атлантическом дивизионе чуть поредели в минувшее межсезонье. Голкипер Илья Самсонов перебрался из «Торонто» в «Вегас», а его бывший одноклубник защитник Илья Любушкин в новом сезоне НХЛ будет выступать за «Даллас».

В течение регулярного чемпионата свой шанс дебютировать за «Мэйпл Лифс» наверняка получит выигравший с «Металлургом» в прошлом сезоне Кубок Гагарина молодой нападающий Никита Гребёнкин, но начинать сезон российскому форварду с большой степенью вероятности предстоит в АХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачёв был обменян в «Юту», поэтому российское представительство непосредственно в «Лайтнинг» сократилось до двух человек. При этом Владимир Тарасенко летом также поменял клубную принадлежность, но, в отличие от Самсонова, Любушкина и Сергачёва, остался в том же дивизионе, сменив «Флориду» на «Детройт».

Российским новичком в дивизионе стал защитник Никита Задоров, который вернулся в Атлантику спустя девять лет. В 2013 году он начал карьеру в НХЛ в форме «Баффало». В 2015-м Задоров отправился в «Колорадо», после чего выступал в североамериканской лиге за «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». Теперь же Никита примерит свитер «Бостона».

Восточная конференция. Столичный дивизион

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Столичный дивизион традиционно является самым российским в НХЛ. Таковым он остаётся и после того, как Евгений Кузнецов покинул «Каролину» и вернулся в Россию, где стал игроком СКА. В этом году дебютантами лиги становятся новичок «Айлендерс» Максим Цыплаков и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В остальном же все россияне остались на своих местах.

Единственное, необходимо отметить, что старт сезона может пропустить главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин. 32-летний форвард дважды не смог завершить предсезонные матчи из-за травмы, что вызывает огромное беспокойство у многочисленного сообщества болельщиков «синерубашечников» по обе стороны океана.

Западная конференция. Тихоокеанский дивизион

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В свою очередь в Тихоокеанском дивизионе наших соотечественников куда меньше. Наиболее пророссийским клубом здесь стал «Вегас», состав которого летом пополнил голкипер Самсонов. Никуда не делись и нападающие Иван Барбашёв с закрепившимся в основе Павлом Дорофеевым.

Ярослав Аскаров перешёл в «Сан-Хосе», но дуэт голкиперов «акул» на данный момент образуют два бывших «дьявола» — Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек. Сам же Ярослав вместе с Шакиром Мухамадуллиным пропустил старт тренировочного лагеря «Шаркс» из-за травмы.

Нападающий Василий Подколзин сменил «Ванкувер» на «Эдмонтон» и находится сейчас в расположении «нефтяников». Место в основном составе финалиста Кубка Стэнли – 2024 ему не гарантировано, но ожидается, что Василий начнёт сезон в четвёртой тройке «Ойлерз», поэтому мы и включаем его в таблицу.

Западная конференция. Центральный дивизион

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Валерий Ничушкин пропустит как минимум первый месяц чемпионата из-за наложенной на него шестимесячной дисквалификации в НХЛ. Срок бана российского нападающего истечёт 14 ноября, после чего в «Колорадо» будут думать, как им поступать с Валерием.

Если говорить о новичках Центрального дивизиона, то Илья Михеев стал одноклубником Коннора Бедарда в «Чикаго», Михаил Сергачёв будет представлять Россию в «Юте», а Илья Любушкин – в «Далласе». Николай Коваленко начнёт свой первый полноценный сезон в «Колорадо», а у других россиян всё стабильно.