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«Салават Юлаев» объявил об уходе рекордсмена КХЛ Бирюкова из тренерского штаба команды

Евгений Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба из Уфы.

«Салават Юлаев» объявил об уходе рекордсмена КХЛ из тренерского штаба
© Матч ТВ

Стороны договорились о расторжении контракта. Ранее в СМИ появилась информация, что Бирюков станет спортивным директором магнитогорского «Металлурга» вместо покинувшего этот пост Сергея Гомоляко.

— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Евгения Николаевича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

В межсезонье 38‑летний Бирюков завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева», в составе которого провел четыре последних сезона.

В минувшем сезоне он стал первым хоккеистом в истории КХЛ, который сыграл тысячу матчей в лиге. Всего на его счету 1001 матч и 149 (24+125) очков.

Хоккей
Сергей Гомоляко
Евгений Бирюков
Салават Юлаев
Металлург