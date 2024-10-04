«Салават Юлаев» объявил об уходе рекордсмена КХЛ из тренерского штаба

Евгений Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба из Уфы.

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Стороны договорились о расторжении контракта. Ранее в СМИ появилась информация, что Бирюков станет спортивным директором магнитогорского «Металлурга» вместо покинувшего этот пост Сергея Гомоляко.

— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Евгения Николаевича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

В межсезонье 38‑летний Бирюков завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева», в составе которого провел четыре последних сезона.

В минувшем сезоне он стал первым хоккеистом в истории КХЛ, который сыграл тысячу матчей в лиге. Всего на его счету 1001 матч и 149 (24+125) очков.